Brezilya’dan Belçika’ya gidecek Türk iş jetinde 24 valiz kokain ele geçirildi

Brezilya’dan Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmek için hazırlanan TC-GVA kuyruk tescilli Türk iş jetinde yapılan aramada, İspanyol yolcuya ait en az 24 valiz kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Merkezli Air Charter Market (ACM) Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk tescilli Türk iş jeti, dün İspanya’nın Malaga şehrinden yolcusuz olarak Brezilya’nın Fortaleza kentine hareket etti. Burada gümrük girişi yapılan uçak daha sonra yine yolcusuz olarak Ribeirao Ptero Havalimanı’na hareket etti. Brüksel’e gitmek üzere bu sabah saatlerinde Ribeirao Ptero Havalimanı’nda İspanyol yolcusunu alan uçakta gümrük ekipleri uçuş öncesi arama yaptı. Yolcunun valizlerinde yapılan aramada, 24 valizin içerisinde kokain tespit edildi. Bunun üzerine yolcuyla birlikte iki pilot, bir kabin memuru, bir teknisyen Brezilya polisi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Havayolu şirketinden konuya ilişkin açıklama

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili ACM Havayolları’ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “ACM Havayolları’na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos 2021 tarihinde Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı’ndan Belçika Brüksel Havalimanı’na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı’nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı’na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirilmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı’na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda Brezilya Güvenlik Güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa süre içerisinde Türkiye’ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.