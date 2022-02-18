Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu

Kırklareli’nde trafik kazasında hayatını kaybeden çift kılınan öğle namazının ardından torağa verildi. Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinliği tabutlarına örtü oldu.

Kaza, dün Sergen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 TM 465 plakalı Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki otomobil 34 NK 3624 plakalı B.U. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanında bulunan eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı’nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kadayıfçı çifti ve Çanakçı’nın cansız bendeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mert Kadayıfçı ve eşi Melek Kadayıfçı’nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Kadayıfçı çifti için Kırklareli Hızırbey Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı. Cenazede yakınları zaman zaman tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık örtüldü. Kadayıfçı çifti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığı’na defnedildi.