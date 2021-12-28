Bu da çakarlı taksi

Şişli’de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çakar sistemi takıldığı görülen taksi durduruldu. Yaralama suçunda aranması bulunan taksici gözaltına alınırken, çakarlı taksi ise trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında çakar sistemi takılmış bir taksi durduruldu. Taksici Saadettin Bakan’ın belgelerine bakıldı. Ayrıca taksicinin yaralama ve tehdit suçlarından araması olduğu belirlendi. Taksici Bakan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bakan’a ayrıca "usulsüz ışık donanımı" suçundan 144 lira para cezası kesilirken, taksi trafikten men edildi.