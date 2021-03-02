Bugün aldığı otomobili alev alev yandı

Esenler TEM bağlantı yolunda lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç sahibinin bugün aldığı araç ise yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Gündüz aldığı otomobil akşam alev alev yandı
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Lüks otomobil sürücüsü Deniz Sümbül, “ Bugün gündüz saatlerinde almış olduğum araçta belli olmayan bir sebepten dolayı yangın sonrası kül oldu. Araçta tek başımaydım. Bende bir şey yok ama aracın durumu ortada. Allah kimseye göstermesin. Gerçekten zor bir durum” dedi.İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araç tamamen söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.