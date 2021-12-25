Bulduğu kredi kartı ile alışveriş yaptı, polise yakalandı

Şişli’de bir alışveriş merkezinde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının AVM’de alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Mecidiyeköy’de bir AVM’de geçtiğimiz pazartesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM’de alışveriş yapan G.N bir süre sonra kredi kartını kaybettiğini anladı. Bankayı arayan G.N., kartını kullanıma kapattırmak istedi. Ancak kartın kısa sürede 4 kez kullanıldığını öğrenen G.N., polise başvurdu.

Alışveriş yapılan iş yerlerinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kartı bularak kullanan zanlının eşkalini belirledi. Filistin uyruklu O.A. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ’kasten yaralama’dan suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.