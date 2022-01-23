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Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere olan tırda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine durdurulan ve X-Ray taramasına sevk edilen bir tırda 51 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere olan tırda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine durdurulan ve X-Ray taramasına sevk edilen bir tırda 51 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bulgaristan’a çıkış yapacaktı

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Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a çıkış yapacak olan A.A.’nın kullandığı tırda metamfetamin olduğu değerlendirilen 51 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

X-Ray taramasında yoğunluğun tespit edildiği yakıt deposu bölümünde macunla kapatılıp saçla yeni bir bölgenin oluşturulduğu tespit edildi.

Yapılan arama sonucu tır sürücüsü A.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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