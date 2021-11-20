(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz çarşamba günü akşamı Dr. Derya Deniz’i ayaklarından vuran iznik nüfusuna kayıtlı gemilerde çalışan Mesut Ş. (35) İstanbul’da bir gemi ile yurt dışına açılmak üzere iken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın hırsızlıkla ilgisi olmadığı öğrenilirken Müslüm Ş. emniyetdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısını açtığında bir anda bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı. Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla Deniz’e ateş açarak kaçtı. Polis ekiplerinin takipleri sonucu vuran şahsın Mesut Ş. (35) olduğu tespit edildi. Ardından yakalanan zanlı emniyetdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.