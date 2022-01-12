Bursa-İstanbul otobanındaki kameraya böyle yansıdı

Bursa-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada hızla bariyerlere çarpan araç savrulurken, o anlar başka bir araçtaki sosyal medya için hikaye çeken yolcu tarafından anbean kaydedildi.

Kaza sabah saatlerinde Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir otomobilde yolcu olarak seyahat eden vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otoban polisi olayla alakalı soruşturma başlattı.