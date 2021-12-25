Bursa’da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya uçan ve sürücüyle birlikte 12 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkiside meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep’ten Çanakkale yönüne seyir halinde olan, sürücü Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kimlikleri belli oldu

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taş (58) ve Songül Yaz (61) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; otobüsün seyir halindeyken yoldan çıkıp tarlaya uçtuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.