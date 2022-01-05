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Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere düşüp hayatını kaybetti

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Bursa’da bir kişi 3 katlı evinin çatısını tamir etmek isterken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi.

Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere düşüp hayatını kaybetti
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Bursa’da bir kişi 3 katlı evinin çatısını tamir etmek isterken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Dilipak Sokak’ta tamir etmek için kendisine ait 3 katlı evin çatısına çıkan Yunus Öztürk (58), dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden arka bahçeye düştü. Öztürk’ün düştüğünü gören yakınları 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Talihsiz adamın cansız bedeni polis ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öztürk’ün sinir krizi geçiren yakınlarını polis ekipleri ve vatandaşlar zorlukla sakinleştirdi.

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