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Bursa’da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi

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Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak makaron ele geçirildi.

Bursa’da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
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Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak makaron ele geçirildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi İlçesinde yapılan baskında M.Ç ve M.F.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin deposunda yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin lira olan 2 milyon 910 bin adet sigara üretiminde kullanılan bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan M.Ç.ve M.F.C. isimli şahıslar haklarında Kaçakçılık ile Mücadele ve Tütün ve Alkol piyasası kanunlarına muhalefet suçlarından haklarında işlem başlatıldı.

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