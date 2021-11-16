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Bursa’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

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Bursa’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Yoldan geçen bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları kaydetti.

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
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Bursa’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Yoldan geçen bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları kaydetti.

Mudanya’nın Halitpaşa Mahallesi’nde iki farklı noktada görülen domuz sürüsü yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Yetişkinlerin yanı sıra yavruların da sürüde olduğu domuzları gören vatandaşlar araçların içinden cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

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