Bursa’da aile faciası... Cinnet getiren baba, 13 yaşındaki kızını bıçaklayarak ağır yaraladı, eşini boğazını keserek öldürdü

Bursa’da cinnet getiren baba eşi Azime Akman (48) ve kızı Merve Akman’ı (13) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Anne olay yerine hayatını kaybetti, kız ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Baba Muhammed Ergül (25) ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ergün eşi Azime Akman ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ergül, eline aldığı bıçakla Azime Akman ve 13 yaşındaki kızı Merve Akman’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan anne ve kızı ağır yaralandı. Komşuların sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polislerin geldiğini gören Ergün, eve girmemelerini engellemek için kapıyı kilitledi. Daha sonra Evin penceresini yumruk ve kafasıyla kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekiplerinin eve girdiğinde anne ve kızın kanlar içerisinde kaldığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Azime Akman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kızı Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Azime Akman’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan baba Muhammed Ergül eşi Azime Akmanın boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi.