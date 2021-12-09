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Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

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Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı .

Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı .

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Musa Baba sokak üzerinde saat 21.00’de buluşan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu U.Ö. isimli kişi F.Ö. isimli şüphelinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olay günü orada bulunan E.Ç., S.T, ve M.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayın şüphelisi F.B. ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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