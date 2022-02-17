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Bursa’da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı

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Bursa’da alevleri gören vatandaşlar orman yangını sandı. Harekete geçen ekipler yangın mahalline ulaştığında ise olayın bağ evi yangını olduğu ortaya çıktı.

Bursa’da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı
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Bursa’da alevleri gören vatandaşlar orman yangını sandı. Harekete geçen ekipler yangın mahalline ulaştığında ise olayın bağ evi yangını olduğu ortaya çıktı.

Yangın, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dağda alevleri gören vatandaşlar durumu orman yangın ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler alevlerin yanına ulaştığında olayın bağ evi yangını olduğu ortaya çıktı. Ekipler bağ evi yangınına müdahalede bulunarak söndürdü.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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