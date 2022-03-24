banner4556

Bursa’da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk çıkardı, ters kelepçe yapıldı

banner4664

Bursa’da alkollü bir şahıs, metroya ücretsiz binmek istedi. Güvenlik görevlileri buna izin verilmeyince aralarında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri alkollü şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polis ekibine teslim etti.

Bursa’da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk çıkardı, ters kelepçe yapıldı
banner4581
banner4336

Bursa’da alkollü bir şahıs, metroya ücretsiz binmek istedi. Güvenlik görevlileri buna izin verilmeyince aralarında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri alkollü şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polis ekibine teslim etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede metrosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan bir kişi metroya binmek istedi. Bunu fark eden güvenlik görevlileri izin vermeyince aralarında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri alkollü şahsı kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü şahsı alarak polis merkezine götürdü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ’da...
Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ’da...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666