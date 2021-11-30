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Bursa’da apartmanda korkutan yangın

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı.

Bursa’da apartmanda korkutan yangın
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi İsmail Çetinkaya Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Aile zorlukla dışarıya çıktı. Dairenin bitişiğinde ikamet eden fiziksel engelli kadın ise her ihtimale karşı tahliye edildi.

Yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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