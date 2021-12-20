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Bursa’da bin lira değerinde termos hırsızlığı kamerada

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Bursa’da sahibinin kapısının önüne koyduğu bin TL değerindeki termos hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da bin lira değerinde termos hırsızlığı kamerada
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Bursa’da sahibinin kapısının önüne koyduğu bin TL değerindeki termos hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Osmangazi’ye bağlı Başaran Mahallesinde meydana geldi. Vatandaş, evinden indirdiği termosu çöp atmak için kapının önüne koydu. O sırada 2 şüpheli şahıs sokaktan geçerken termosu gördü. Daha sonra etrafta kimse olmadığını gören şüpheliler termosu alarak kayıplara karıştı. Sahibi geldiğinde termosu yerinde göremeyince gözlerine inanamadı. Termosun değerinin bin lira olduğu öğrenildi. Bu anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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