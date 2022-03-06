Bursa’da ’’Çakır’’ uygulaması

Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Görükle bölgesinde ’’Çakır’’ uygulaması yaptı. Uygulamada 39 araç sorgusu yapılırken 13 işyeri denetlendi. Umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle’de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 39 araç denetlendi. Denetlemelerde 836 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 13 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.