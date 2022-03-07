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Bursa’da depo alev alev yandı

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Bursa’da elektrik arızasından çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da depo alev alev yandı
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Bursa’da elektrik arızasından çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Sarıağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Çakır’a (65) ait depoda elektrik arızasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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