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Bursa’da dere kenarında erkek cesedi bulundu

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi kenarında erkek cesedi bulundu.

Bursa’da dere kenarında erkek cesedi bulundu
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi kenarında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsa ait olduğu düşünülen ceset, Bursa’nın Gemlik ilçesi Karsak Deresi kenarında bulundu. Dere kenarında parçalanmış olarak bulunan cesedin, 4 ay önce atıldığı söylenen yerden 100 metre ileride bulunduğu öğrenildi. Karamürsel’de tersanede çalışan S. D.’nin kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları da devam ediyordu. Zanlılar, cesedi Karsak’a attıklarını söylemişti. Bulunan ceset savcılık incelemesinin ardından Adlî Tıp Kurumuna gönderildi.

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