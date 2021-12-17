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Bursa’da elektrikli soba hırsızlığı kamerada

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Bursa’da bir zincir marketin önünde duran elektrikli sobayı bir şüpheli çaldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Bu anlar kameralara böyle yansıdı.

Bursa’da elektrikli soba hırsızlığı kamerada
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Bursa’da bir zincir marketin önünde duran elektrikli sobayı bir şüpheli çaldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Bu anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, bir hırsızlık şüphelisi şahıs A-101 market önünde duran elektrikli sobayı gözüne kestirdi. Daha sonra çevrede gezerek en uygun zamanı kolladı. Bir fırsatını yakaladığı an sobayı çalarak hızlıca bölgeden uzaklaştı. Bu anlar kameralara böyle yansıdı.

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