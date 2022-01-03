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Bursa’da elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

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Bursa’da, eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı.

Bursa’da elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı
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Bursa’da, eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı.

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Bursa’nın turistik yerlerinden İnkaya bölgesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen R.P., eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarının kırdı. Olay esnasında otoparkta bulunan bir vatandaş o anları şaşkınlık içerisinde cep telefonuyla kaydetti. Araçlarda maddî hasar oluşurken, araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradı. Polis ekipleri, vatandaşların şikâyeti üzerine şüpheli R.P.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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