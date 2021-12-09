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Bursa’da ev alev alev yanarken Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmemesi görenleri şaşkına çevirdi

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Bursa’da bir ev bir anda alev topuna döndü. Yanan evin camında asılı Türk bayrağının ise alevlerden etkilememesi görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa’da ev alev alev yanarken Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmemesi görenleri şaşkına çevirdi
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Bursa’da bir ev bir anda alev topuna döndü. Yanan evin camında asılı Türk bayrağının ise alevlerden etkilememesi görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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