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Bursa’da ev alev alev yandı, mahalleli ayağa kalktı

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Bursa’da alev alev yanan ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürüldü.

Bursa’da ev alev alev yandı, mahalleli ayağa kalktı
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Bursa’da alev alev yanan ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. 1 otomobilin yanması ise son anda önlendi.

Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

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