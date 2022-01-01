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Bursa’da faciadan dönüldü...TIR’a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR’a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı. Kabinde sıkışan sürücü itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa’da faciadan dönüldü...TIR’a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR’a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı. Kabinde sıkışan sürücü itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, Gemlik ilçesi Dörtyol Kahvehaneler Mevkisi’nde meydana geldi.

Park halindeki TIR’a çarpan kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden uzun uğraş sonrası çıkartılan genç sürücü ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, bölgede oturan vatandaşlar, tali yolda uzun süre park eden TIR’ların zaman zaman kazaya davetiye çıkarttığını belirtti.

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