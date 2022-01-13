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Bursa’da feci kaza..Saniye saniye kamerada

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da feci kaza..Saniye saniye kamerada
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza Mahmudiye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Batuhan Ay(23) yönetimindeki 16 ABZ 833 plakalı motosiklet, Gazi Magosa Caddesinden çıkan sürücü Ayhan Cesur(35) yönetimindeki 16 KCS 88 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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