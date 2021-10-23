Bursa’da halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Bursa’da eli bıçaklı saldırgan otobüse saldırdı. Defalarca bıçakla cama vuran saldırgan otobüsün camını kırdı.

Bursa’da halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
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Bursa’da eli bıçaklı saldırgan otobüse saldırdı. Defalarca bıçakla cama vuran saldırgan otobüsün camını kırdı.

Olay Bursa’da dün gece meydana geldi. İddiaya göre eli bıçaklı saldırgan etrafa küfürler savurduktan sonra yolunda gitmekte olan bir halk otobüsünün önünü kesti. Elindeki bıçakla şoför ve çevresine küfürler eden saldırgan otobüsün camlarına vurmaya başladı. O sırada bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı anlar yansıdı.

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