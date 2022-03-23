banner4556

Bursa’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

banner4664

Bursa’da Demirtaş Barajı yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar alternatif dağ yollarına yönlendirildi.

Bursa’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
banner4584
banner4336

Bursa’da Demirtaş Barajı yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar alternatif dağ yollarına yönlendirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. Baraj yolunda toprak kayması sonucu yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Dev kayalar nedeniyle baraj yolu ulaşıma tamamen kapandı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları alternatif dağ yollarına yönlendirirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666