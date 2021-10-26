Bursa’da hırsıza linç girişimi..

Bursa’da iki dükkana hırsızlık için gelen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Önce duyarlı bir mahalle sakini zanlıyı kahvehaneye kilitledi, sonra da polis ekipleri genci kurtarıp gözaltına aldı.

Bursa’da hırsıza linç girişimi..
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Bursa’da iki dükkana hırsızlık için gelen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Önce duyarlı bir mahalle sakini zanlıyı kahvehaneye kilitledi, sonra da polis ekipleri genci kurtarıp gözaltına aldı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mahallesi Bülbül sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki dükkandan hırsızlık yaparak, musluk ve inşaat malzemesi çalan bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Sesler üzerine diğer mahalle sakinleri de aşağıya inince ortalık savaş alanına döndü. Hırsızlık zanlısını etkisiz hale getiren mahalle sakinleri kahveye sokarak polisi aradı. Polis ekipleri şüpheliyi polis otosuna alarak karakola götürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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