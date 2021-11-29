Bursa’da hırsızlar kozalak yüzünden genç adamı öldürdü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki Ceyhun Çetin, kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürüldü.

İddiaya göre Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

Çıkan arbede kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayan Ceyhun Çetin hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5’ni yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.