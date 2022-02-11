banner4556

Bursa’da hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı

banner4664

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bursa’da hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
banner4584

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

banner4336

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen hırsızlık şebekesine yönelik jandarma ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece ‘örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fuar boyunca 15 bin tabak “Ayvalık mezesi” dağıtılacak
Fuar boyunca 15 bin tabak “Ayvalık mezesi” dağıtılacak
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666