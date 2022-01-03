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Bursa’da iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti.

Bursa’da iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti.

Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Pazar Caddesi Sümer Sokak üzerinde bir binanın giriş katında meydana gelen olayda Mustafa T. ile Taner Durgut’un kavga ettikleri öne sürüldü. Kavgada Taner Durgut vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi Mustafa T. de çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Polis ekipleri gözaltına aldıkları şüpheliyi ekip otosu ile hastaneye kaldırırken, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde öldüğü raporu verilen Taner Durgut’un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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