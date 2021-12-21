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Bursa’da iki günde 64 demir kapı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

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Bursa’da lüks sitelerin demir kapılarını söküp çalan hırsızlar kameralara yakalandı.

Bursa’da iki günde 64 demir kapı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa’da lüks sitelerin demir kapılarını söküp çalan hırsızlar kameralara yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dört gün içerisinde piyasa değeri toplam 250 bin lira olan 64 lüks sitenin demir kapılarını çalan iki şüpheli yakalandı. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde sitelere ait çok sayıda demir bahçe kapısının çalındığı ânlar ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli C.M.S. ve O.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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