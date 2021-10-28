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Bursa’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarihi alanda gece yarısı kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa’da kaçak kazı yapanlara suçüstü
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Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarihi alanda gece yarısı kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Olay gece 01.00 sıraları İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesi Yer Altı Mezarlığı Tümülüsünde gerçekleşti. İznik dışından gelen A.Fb (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A. (40), tarihi alanda kaçak kazı yapmaya başladı. Olay yerine baskın yapan İznik İlçe Jandarma ekipleri 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılara ait 1 adet hileyi, 1 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet manivela çubuğu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

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