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Bursa’da karda takla atan cip saniye saniye kameralarda

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Bursa’da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da karda takla atan cip saniye saniye kameralarda
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Bursa’da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı sebebiyle buz tutan rampa aşağı yoldan inmek isteyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, cipin takla atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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