banner4556

Bursa’da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

banner4664

Bursa’da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.

Bursa’da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı
banner4584
banner4336

Bursa’da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bayır aşağı kaymaya başladı. Aracın kontrolünü bir daha sağlayamayan sürücü, sokaktaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Sokakta yan bir şekilde kalan araç, vatandaşlar tarafından kaldırılırken, doğalgaz kutusu da yetkili ekipler tarafından onarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli’nin kar manzarası mest etti
Kocaeli’nin kar manzarası mest etti
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666