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Bursa’da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Muhammed Caner P. (24) yönetimindeki 16 AFA 034 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi’nden çıkan Yusuf El Hadid (33) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından yerde yatan yaralı, gözyaşı dökerek acılar içinde bekledi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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