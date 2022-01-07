Bursa’da kazada can pazarı

Bursa’da meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Mamuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.