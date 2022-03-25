banner4556

Bursa’da kıskaç operasyonu 13 kişi yakalandı

banner4664

Bursa’da düzenlenen ’ Kıskaç ’ operasyonunda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da kıskaç operasyonu 13 kişi yakalandı
banner4581
banner4336

Bursa’da düzenlenen ’ Kıskaç ’ operasyonunda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelindeki 10 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Operasyonda, hakkında adam öldürme suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.G’nin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kuyumcuyu soyan şüpheli saniye saniye görüntülendi
Kuyumcuyu soyan şüpheli saniye saniye görüntülendi
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666