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Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile birbirine girdi

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Bursa’da iki aile arasında kız meselesi yüzünden yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile birbirine girdi
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Bursa’da iki aile arasında kız meselesi yüzünden yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önceden kavga eden iki aile tekrar bir araya geldi. Kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki ailenin fertlerini gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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