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Bursa’da krom madeninde göçük: 1 ölü

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Bursa’nın Harmancık ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 27 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti.

Bursa’da krom madeninde göçük: 1 ölü
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Bursa’nın Harmancık ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 27 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Harmancık’ta özel bir firmaya ait krom madeninde gece saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada krom madeninin galerilere aktarıldığı boru hattının kontrolünü sağlayan vardiya sorumlusu mühendis Halim Kılınç (27) göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler, göçüğü fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Maden işçilerinin yardımıyla toprak altından çıkarılan mühendisin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç mühendisin cansız bedeni Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Kılınç’ın cenazesi, buradan da Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aslen Elazığlı olan Halim Kılınç’ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verilecek.

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