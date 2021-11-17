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Bursa’da kurduğu iskeleden düşen usta yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.

Bursa’da kurduğu iskeleden düşen usta yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Süleymaniye Mahallesi Bekir Alemdar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. İnşaat ustası Alihan Rüstem (53), apartmanın 2. katına kurduğu iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen usta yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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