Bursa’da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar

Bursa’da asker uğurlama konvoyunda havaya rastgele ateş açan magandalar, kameralara yansıdı.

Bursa’da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar
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Bursa’da asker uğurlama konvoyunda havaya rastgele ateş açan magandalar, kameralara yansıdı.

Görüntüler, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı’nda kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir grup genç yolu kapattı. Bu sırada gençlerden biri yanında bulundurduğu tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çekilen şehir magandasının bu anları ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir magandalarını tespit etmek için çalışma başlattı.

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