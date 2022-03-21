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Bursa’da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

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Bursa’da manav dükkanında yangın çıktı. Alevler bazı araçlara sıçrarken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa’da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı
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Bursa’da manav dükkanında yangın çıktı. Alevler bazı araçlara sıçrarken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede manavın her tarafını sararken alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler bazı araçlara sıçrayarak zarar verirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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