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Bursa’da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı

Bursa’da yolda yürürken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk, yangın çıkmasına neden oldu.

Bursa’da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı
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Bursa’da yolda yürürken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk, yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önünden yürüyerek geçen çocuğun, elindeki torpili ateşledikten sonra marketin girişinde bulunan ürünlerin üzerine attığı görülüyor. Çocuk bölgeden ayrıldıktan sonra ürünlerden duman çıkmaya başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, market sahibinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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