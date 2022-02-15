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Bursa’da metro durağında iki grup arasında yumruklar konuştu

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Bursa’da metro durağında iki grup arasında kavga çıktı. Tren bekleyen yolcular kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, 1 kişi yaralandı.

Bursa’da metro durağında iki grup arasında yumruklar konuştu
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Bursa’da metro durağında iki grup arasında kavga çıktı. Tren bekleyen yolcular kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Paşa Çiftliği mahallesindeki metro istasyonunda iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki grup kavgaya tutuştu. İstasyonda tren bekleyen diğer yolcular yumruklu kavgayı ayırmak için müdahale ederken, özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ayrıldı. Güçlükle sonlandırılan kavgada bir kişi yaralandı. İstasyona sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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