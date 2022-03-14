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Bursa’da mobilya imalathanesine korkutan yangın

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bursa’da mobilya imalathanesine korkutan yangın
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi numara 16 adresinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katındaki talaşların tutuştuğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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