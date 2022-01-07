Bursa’da mouse içine saklanmış dijital hassas terazi polisin gözünden kaçmadı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişilerin aracında yaptığı aramada mouse içine saklanmış dijital hassas terazi buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken hassas teraziyle uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri devriye attıkları esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan inen A.K. ile M.K.’nin şüpheli hareketler sergilemesinin ardından polis ekipleri arama yaptı. Araçta yapılan aramada 31,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta saklanmış mouse bulan ekipler içini aktıklarında dijital hassas teraziyle karşılaştı. Polisin dikkatinden kaçmayan hassas teraziyle uyuşturucu maddeye el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.