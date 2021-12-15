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Bursa’da ‘Narko tır’ etkinliğiyle vatandaşlar bilinçlendirildi

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Bursa’da vatandaşların uyuşturucu ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla kent merkezinde ‘Narko tır’ etkinliği düzenlendi.

Bursa’da ‘Narko tır’ etkinliğiyle vatandaşlar bilinçlendirildi
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Bursa’da vatandaşların uyuşturucu ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla kent merkezinde ‘Narko tır’ etkinliği düzenlendi.

Türkiye çapında şehir şehir gezerek vatandaşlara uyuşturucunun zararlarının ve vücuttaki etkilerinin anlatıldığı Narko tır, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Kent Meydana geldi. Vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, kullananların fiziksel değişimleri, uyuşturucu madde ve türlerinin bedene etkileri ve kullanıcılardaki değişimlerin simülasyon ve dijital ortamda anlatıldığı Narko tır etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

"En iyi narkotik polisi annedir"

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İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Bursa’da devam eden “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında ‘Narko Tır’a ziyarete gelen kadın, erkek ve gençlere bağımlılıkla mücadele bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Gün boyu madde bağımlılığı, uyuşturucu maddelerin zararları ve bu konularda alınacak önlemlere dair bilgilendirme yapan ekipler, dijital ortamda vatandaşları bilgilendirdi. Bursa genelinde “ulaşılamadık kimse kalmasın” sloganıyla bağımlılıkla mücadele eden ekipler benzer faaliyet ve etkinlikleri devam ettirmeyi planlıyor.

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